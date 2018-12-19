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Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию

Главная Политика
Новосибирск
16:29 19 Декабря 2018
политика, путин, пресс-конференция
Источник:
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Президент России Владимир Путин 20 декабря проведет большую пресс-конференцию. Как ожидается, в ней примут участие более 1,7 тыс представителей российских и зарубежных СМИ.

Журналисты телеканала TV BRICS, входящего в медиахолдинг «МКР-Медиа», также получили возможность задать вопрос главе государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на этот раз организаторы не станут привносить какие-то новые элементы, внедрять какие-либо инновации. По его словам, главной задачей станет организация безбарьерного контакта журналистов, будь то федеральных, региональных или зарубежных, с главой государства.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов. С 2012 года их количество никогда не было ниже 1250.

Фото kremlin.ru

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