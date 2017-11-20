Виктор Толоконский может вернуться в мэрию Новосибирска

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский, возможно, получит должность в мэрии Новосибирска. Об этом сообщил сегодня глава города Анатолий Локоть.

«Мы с вами договорились, что все кадровые решения я комментирую только тогда, когда я подпишу документы и состоится решение. Но в виде исключения могу сказать, что я делал определенные предложения Виктору Александровичу, они обсуждаются. Как только будет решение какое-то, я проинформирую вас, обещаю», - сказал Анатолий Локоть, отвечая на вопросы журналистов.

Мэр Новосибирска пояснил, что богатый опыт господина Толоконского «может быть востребован для развития Новосибирска».

Виктор Толоконский возглавлял Новосибирск в 1994-1999 годы. Сейчас ему 64 года. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, после увольнения в сентябре с поста губернатора Красноярского края господин Толоконский был назначен советником новосибирской Высшей школы государственного управления.

В этом году его сын Алексей был назначен начальником управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.