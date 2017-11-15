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Новосибирские парламентарии потребовали от «Сибэко» отчет о состоянии тепловых сетей

Главная Политика
Новосибирск
16:05 15 Ноября 2017
депутаты, жкх, зима, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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В среду на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области обсудили подготовку к нынешнему отопительному сезону.

По данным областного департамента по тарифам, этим летом количество выявленных дефектов на теплотрассах увеличилось на 14%. Произошло это на фоне отказа от резкого повышения тарифов и, как следствие, сокращения расходов на ремонт.

Всего по данным мэрии Новосибирска в этом году было отремонтировано 74 км теплотрасс при необходимом минимуме более 100 км. В администрации города отмечают, что в предыдущие годы при более серьезных вложениях ситуация была не такой драматичной.

- По количеству дефектов в 2016 году было 2 тыс. 196 дефектов, в 2015 году – 2 тыс. 129 дефектов. Это я привожу как положительный пример. То есть, если мы продолжим дальше работу по софинансированию из бюджетов города и области хотя бы по программе «100 на 100» (а у нас были годы, когда и «200 на 200» работали), то я думаю, что процесс старения будет управляемым, оно не будет таким быстрым, - отметил заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин.

У депутатов заявления о необходимости выделения дополнительных средств вызвали неоднозначную реакцию.

- Как известно, городские теплосети были переданы «Сибэко» в 2003 году. Уже в то время речь шла о 70%-м износе сетей. Это было главной мотивацией для передачи сетей. Значит, за всё это время ничего не делалось, я правильно понимаю? Как это понимать? Сегодня уже 14 лет прошло, а воз и поныне там – от 70, а по некоторым данным СМИ до 90 % износ, - возмутился депутат Олег Сметанин.

По словам парламентария, депутаты заранее запросили в АО «Сибэко» информацию о протяженности тепловых сетей в Новосибирске, их состоянии и возможной стоимости ремонта, однако внятного ответа так и не получили. Вдобавок, депутатов интересует, кто в итоге оплачивает потери тепла на изношенных или не утепленных теплотрассах.

Народные избранники высказали пожелание, чтобы к следующему заседанию профильного комитета ситуация все-таки прояснилась.

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