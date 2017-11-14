14 ноября
Новосибирск
погода -4 °C
курсы валют
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Имя нового главы Барабинска станет известно 12 декабря

Главная Политика
Новосибирск
13:41 14 Ноября 2017
мэр, выборы, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Барабинска Новосибирской области депутаты горсовета должны принять на сессии 16 ноября. Об этом говорится в проекте решения сессии (имеется в распоряжении Sibnovosti.ru).

Депутаты будут занимать половину мест в конкурсной комиссии, другую половину – кандидаты, отобранные главой Барабинского района. Помимо документов об образовании, трудовой деятельности и доходах, кандидат на пост главы муниципалитета должен будет предоставить предложения по улучшению качества жизни населения Барабинска и дать обязательство в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы города.

Первое заседание конкурсной комиссии запланировано на 23 ноября. Итоги конкурса предполагается подвести 12 декабря.

Горсовет Барабинска удовлетворил заявление мэра Максима Овсянникова о сложении полномочий 9 ноября. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело за халатность, которая, по версии следствия, нанесла серьезный ущерб городского бюджета. Жители города летом собрали около 3 тыс. подписей за отставку мэра и его заместителей.

Максим Овсянников руководил Барабинском с населением 29 тыс. человек с 2011 года.

Фото: официальный сайт Барабинска

 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Андрей Травников хочет создать совет бывших новосибирских губернаторов

Андрей Травников хочет создать совет бывших новосибирских губернаторов

10 Ноября 2017 г.
Сейчас в регионе живут четверо его экс-руководителей
Новости Новосибирска: Мэр Барабинска отправлен в отставку

Мэр Барабинска отправлен в отставку

9 Ноября 2017 г.
Конкурс на замещение главы города еще не назначен
Новости Новосибирска: Новосибирские коммунисты назвали победу на губернаторских выборах одной из важнейших задач 2018 года

Новосибирские коммунисты назвали победу на губернаторских выборах одной из важнейших задач 2018 года

7 Ноября 2017 г.
В центре Новосибирска прошел митинг, посвященный 100-летию Октября
Новости Новосибирска: Новосибирские коммунисты рассчитывают на победу на губернаторских выборах

Новосибирские коммунисты рассчитывают на победу на губернаторских выборах

7 Ноября 2017 г.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на съезде депутатов разного уровня
Новости Новосибирска: Врио губернатора края обратил внимание на финдисциплину госкомпаний

Врио губернатора края обратил внимание на финдисциплину госкомпаний

2 Ноября 2017 г.
Особо глава региона остановился на Красцветмете
Новости Новосибирска: Новосибирское правительство будет меняться в кадрах и в структуре

Новосибирское правительство будет меняться в кадрах и в структуре

24 Октября 2017 г.
Врио губернатора рассказал о принципах своей работы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Мультимедийный парк-музей «Россия – моя история» открыли в Новосибирске

Мультимедийный парк-музей «Россия – моя история» открыли в Новосибирске

13 Ноября 2017 г.
Областному бюджету он обошелся в 430 млн рублей
Новости Новосибирска: «Холидей» распродает супермаркеты и гипермаркеты

«Холидей» распродает супермаркеты и гипермаркеты

10 Ноября 2017 г.
Новосибирская группа компаний собирается сосредоточиться на развитии сети дискаунтеров
Новости Новосибирска: В Новосибирске за подготовку массовых беспорядков задержан член запрещенной организации «Артподготовка»

В Новосибирске за подготовку массовых беспорядков задержан член запрещенной организации «Артподготовка»

9 Ноября 2017 г.
В ходе обысков найдены оружие и «коктейли Молотова»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.