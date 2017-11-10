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Андрей Травников хочет создать совет бывших новосибирских губернаторов

Главная Политика
Новосибирск
11:57 10 Ноября 2017
губернатор, новосибирск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о намерении собрать совет, состоящий из бывших глав региона для «экспертного сопровождения» руководства областью.

Накануне в интервью ТАСС Андрей Травников отметил, что не собирается критиковать своих предшественников на посту новосибирского губернатора и намерен выстроить с «людьми амбициозными, до сих пор с серьезным влиянием» взаимодействие.

- Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у них, безусловно, есть. Другое дело, получится или не получится - все будет зависеть от того, как мы совместно будем выстраивать коммуникации. Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности - встретиться со мной, - рассказал глава региона.

По словам Андрея Травникова, экс-руководители региона «заслуживают того, чтобы иметь свою позицию».

По данным «Коммерсанта», сегодня в Новосибирской области живут четверо бывших глав региона: Владимир Городецкий, Василий Юрченко, Виктор Толоконский и Иван Индинок. Предшественник Травникова Владимир Городецкий руководил регионом с 2014 года по 2017 год. На выборах за него проголосовали 64,97% избирателей, главным проектом Городецкого на посту губернатора называют программу реиндустриализации экономики Новосибирской области, рассчитанную до 2025 года. Предшественник Городецкого – Василий Юрченко – в конце октября текущего года был признан судом виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к условному лишению свободы. Он возглавлял регион с 2010 года по 2014 год, и был освобожден от должности президентом РФ в связи с утратой доверия. Виктор Толоконский занимал кресло новосибирского губернатора с 2000 года по 2010 год. В 2014 году он снова занял губернаторский пост – на этот раз в Красноярском крае, но в 2017 году сложил полномочия, вернулся в Новосибирск и сейчас занимает должность советника Высшей школы государственного управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Иван Индинок возглавлял администрацию Новосибирской области недолго - с 1993 года по 1995 год, будучи назначенным на должность сразу после «Октябрьского путча» вместо поддержавшего народных депутатов Виталия Мухи. В 1995 году, на выборах губернатора, Индинок уступил Мухе по количеству голосов избирателей.

Фото: nso.ru

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