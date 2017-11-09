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Мэр Барабинска отправлен в отставку

Главная Политика
Новосибирск
17:00 9 Ноября 2017
мэр, отставка, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня совет города Барабинска в Новосибирской области единогласно проголосовал за отставку мэра Максима Овсянникова. Таким образом, депутаты удовлетворили заявление о сложении полномочий, которое господин Овсянников написал 7 ноября.

По данным Sibnovosti.ru, вопрос о назначении конкурса на замещение должности главы города был снят с повестки дня сессии. Для его решения депутаты соберутся 14 ноября.

В августе следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило в отношении Максима Овсянникова уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба). По версии следствия, он согласовал оплату некачественных строительных работ на 37 млн руб.

Кроме того, жители Барабинска собрали почти 3 тыс. подписей за отставку мэра. Соответствующие письма были отправлены президенту России Владимиру Путину, тогдашнему губернатору Владимиру Городецкому и спикеру регионального заксобрания Андрею Шимкиву.

«Овсянников фактически провалил программу по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Дома, построенные для переселенцев, по сути, оказались непригодны для проживания. Но бюджетные деньги были потрачены. Как мы сегодня выяснили, МУП ЖКХ Барабинска вынуждено было взять коммерческий кредит на 5 млн руб., чтобы переселить людей до Нового года. Еще один коммерческий кредит, более 12 млн руб., планирует взять администрация Барабинска», - сообщил Sibnovosti.ru депутат горсовета Константин Терещенко, принимавший участие в сессии.

Господин Терещенко, подчеркнул, что в обращении, под которым собирали подписи жители Барабинска, содержалось требование отправить в отставку не только мэра, но трех его заместителей. Депутаты сегодня предложили заместителям мэра последовать примеру своего руководителя, но реакции от чиновников не последовало.

По мнению депутата, городская администрация приложит все усилия, чтобы конкурс на замещение должности мэра выиграл либо заместитель главы по социальным вопросам Роман Бобров, либо первый вице-мэр Александр Кибальников.

«Я думаю, они готовят рокировку… Любая попытка провести этих кандидатов вызовет социальный взрыв в городе», - уверен господин Терещенко.

Максим Овсянников руководил Барабинском с 2011 года.

Фото: официальный сайт города Барабинска

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