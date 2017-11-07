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Новосибирские коммунисты назвали победу на губернаторских выборах одной из важнейших задач 2018 года

Главная Политика
Новосибирск
19:33 7 Ноября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На митинге, посвященном 100-летию Октябрьской революции, ораторы призвали мобилизовать усилия для победы кандидата от КПРФ на выборах новосибирского губернатора. Акция, которая прошла сегодня вечером в центре Новосибирска, собрала несколько сотен участников

«С наступлением 2018 года мы войдем в новый цикл избирательных кампаний. Это выборы президента Российской Федерации и выборы губернатора Новосибирской области. С этой трибуны я призываю всех жителей Новосибирской области, которые чтут и знают, что свободная жизнь может быть только при социализме, мобилизовать наши силы и ударить по капитализму», -  заявил первый секретарь Ленинского райкома КПРФ, депутат законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев.

Лидер партийной фракции в заксобрании Владимир Карпов назвал избрание коммуниста Анатолия Локтя мэром Новосибирска в 2014 году, а председателем Сибирского отделения РАН члена КПРФ Валентина Пармона в 2017 году «историями, которые готовят второе воплощение социалистической революции».

«Эти две важнейшие избирательные кампании, по выборам президента России и по выборам высшего должностного лица Новосибирской области, - это будет еще одним нашим вкладом, чтобы приближать второе рождение социалистической революции», - заключил Владимир Карпов.

Анатолий Локоть, который ранее не исключал своего участия в губернаторских выборах, в своей речи на митинге не стал затрагивать эту тему, а сосредоточился на историческом экскурсе.

Новосибирские коммунисты назвали победу на губернаторских выборах одной из важнейших задач 2018 года

Кроме того, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ призвал вернуть 7 ноября статус государственного праздника и дал команду включить подсветку скульптурной композиции на пл. Ленина. По данным пресс-центра мэрии, теперь скульптурная группа будет подсвечиваться ежедневно.

Новосибирские коммунисты назвали победу на губернаторских выборах одной из важнейших задач 2018 года
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