Новосибирские коммунисты рассчитывают на победу на губернаторских выборах

КПРФ выставит своего кандидата на внеочередных выборах губернатора Новосибирской области, которые состоятся, предположительно, в сентябре 2018 года. Это следует из выступления первого секретаря обкома партии, мэра Новосибирска Анатолия Локтя на съезде народных депутатов Новосибирской области.

Депутатский форум состоялся 5 ноября.

«Я предлагаю поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты от КПРФ и сделать все, чтобы кандидат от КПРФ победил на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Нам предстоит нелегкая политическая работа, местами переходящая в политические бои. Но мы уверены в своих силах, ведь мы боремся за будущее нашей страны и будущее Новосибирска», - заявил Анатолий Локоть.

Ранее мэр Новосибирска говорил о том, что примет решение о том, участвовать ли в губернаторских выборах, после президентских выборов в марте 2018 года. Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку новосибирского губернатора Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. Врио главы региона был назначен Андрей Травников.