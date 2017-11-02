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Врио губернатора края обратил внимание на финдисциплину госкомпаний

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Новосибирск
09:14 2 Ноября 2017
съезд, депутаты, глава, регион, комментарии, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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В рамках съезда депутатов Красноярского края врио губернатора Александр Усс выступил с критически-программной речью, назвав главные проблемы, которые стоят перед регионом. В частности, говоря об особенностях экономики края, Усс напомнил о большом присутствии государства в структуре отрасли. В частности, в наличии у властей 25 государственных предприятий, а также 10 акционерных обществ с долей края более 50%. Особо глава региона остановился на Красцветмете. 


«Наша гордость, важнейшее системообразующее предприятие не только края, но и во многом цветной металлургии всей страны, фактически превратилось в своеобразную кассу взаимопомощи. За последние полтора года на разные цели - начиная от поддержки Лесопожарного центра и заканчивая финансированием КВН - с него выведено более 880 млн рублей. Что-то из этого финансировать, конечно, было надо, но не ценой остановки программы развития предприятия», - обрушился врио губернатора на ситуацию и добавил, что сегодня Красцветмету предъявлены налоговые претензии на сумму, «исчисляемую миллиардами рублей. И если их не снять, край рискует потерять контроль над этим предприятием». 

 


И накануне вечером ситуацию на предприятии прокомментировал генеральный директор Красцветмет Михаил Дягилев. В эфире программы «Новости» на телеканале ТВК он заявил, что нет ничего необычного, что компания с прибыли выплачивает дивиденды и участвует в исполнении поручений властей региона по решению Совета директоров. 
 

«Компания много лет занимается инвестиционной деятельностью. Инвестиционные программы значительны - например, в прошлом году мы потратили более 1 млрд рублей. В этом году сумма в полмиллиарда. Могу сказать точно, что ограничений в инвестиционных ресурсах у нас нет. При этом у нас есть и более крупные инвестиционные проекты, которые потребуют большего финансового потока. Поэтому если аппетиты собственников снизятся, конечно, это будет полезно для управления такими проектами». 

 

Отдельно Дягилев остановился на словах врио губернатора о многомиллиардных налоговых претензиях к компании. 
 


«Особенностью налоговых проверок в отношении нашего предприятия является то, что они долговременные и практически непрерывны. Камеральные налоговые проверки у нас длятся месяцами, выездные проверки — годами. Это связано со спецификой предприятия, с тем, что мы занимаемся драгоценными металлами. В процедуре проведения проверок регулярно возникают спорные суммы. Могу определенно сказать, что сейчас у Красцветмета нет налоговой задолженности, нет каких-то законных решений, вступивших в силу, которые были бы не исполнены», — подчеркнул Дягилев.


 
В качестве примера генеральный директор привел случай, когда компании в прошлом году был выставлен счет по налогам в размере одного миллиарда рублей, после чего в течение четырех месяцев сумма была оспорена и возвращена. На сегодняшний день, заявил топ-менеджер, финансовое состояние компании — лучшее за последние 10 лет.

Фото с портала Законодательного собрания Красноярского края

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