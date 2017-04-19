В новосибирском Заксобрании предложили изменить федеральный закон о выборах

Все депутаты Законодательного собрания Новосибирской области отчитались в доходах за 2016 год в срок, сообщили в региональном парламенте. Декларации проходят проверку в прокуратуре и налоговой инспекции и вскоре будут опубликованы.

При этом вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов предложил запретить районным депутатам участвовать в довыборах без декларации о доходах. Как объяснил парламентарий, инициатива родилась после того, как в прошлом году ряд депутатов районов «принципиально» отказались подавать декларацию о доходах, сложили мандаты, а затем вновь были избраны.

«Ситуация достаточно смехотворная, — отметил Панферов — Когда через два месяца были назначены повторные выборы, определенная часть этих депутатов решила повторно участвовать в них. И их снова выбрали».

Как объяснил депутат, поправки в федеральный закон ставят преграды для этой категории депутатов.