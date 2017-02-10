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СК прекратил дело против экс-губернатора Новосибирской области

Главная Политика
Новосибирск
14:18 10 Февраля 2017
общество, происшествия, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет прекратил одно из уголовных дел в отношении бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко из-за отсутствия состава преступления.

«Дело, возбужденное в связи с переводом земельного участка, находившегося в собственности РФ, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения прекращено за отсутствием состава преступления», —рассказал адвокат Александр Балян (цитата по «Интерфаксу»).

Защитник Юрченко пояснил, что перед принятием решения о передаче участка земли Минюст Новосибирской области провел правовую и антикоррупционную экспертизу и отказал Ордынскому району в вынесении этого вопроса на правительство, потому что заподозрил, что там есть федеральная собственность, и может быть нарушено право Российской Федерации. Тогда Ордынский район обратился в территориальное управление Росимущества, которое выдало ему официальную справку, что там нет федеральной собственности.

Следствие продолжалось 29 месяцев, напомнил адвокат.

В настоящее время в Центральном районном суде Новосибирска рассматривается еще одно уголовное дело в отношении экс-губернатора, процесс находится на стадии представления доказательств защиты.Следственный комитет обвинил бывшего чиновника в превышении полномочий при продаже по заниженной стоимости земельного участка под строительство четырехзвездной гостиницы, в результате чего был нанесен многомиллионный ущерб. Василий Юрченко вину не признал.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении супруги Василия Юрченко Натальи Юрченко. Супруга бывшего главы региона была заподозрена в преступлении в миграционной сфере.

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