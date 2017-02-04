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Власти опровергают скорую отставку Владимира Городецкого

Главная Политика
Новосибирск
13:33 4 Февраля 2017
общество, губернатор, происшествия
Источник:
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Не соответствующими действительности назвали в областном правительстве и резиденции полномочного представителя президента в СФО сообщения одного из местных интернет-порталов о скором уходе в отставку губернатора Владимира Городецкого.

Глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов на своей странице в Facebook написал: «Уважаемые коллеги, для экономии времени на звонки сообщаю, что фейковые новости, размещенные на мелких сайтах, комментировать не будем».

По версии журналистов, губернатор скоро покинет пост с формулировкой «по состоянию здоровья», но место якобы должен занять Сергей Меняйло. Кадровые перестановки якобы согласованы в администрации президента.

В программе «Новости здесь» утверждается, что у федерального центра есть причины для недовольства новосибирским губернатором. В первую очередь, речь идет об усилении протестной активности. В декабрьском рейтинге политической устойчивости руководителей российских регионов Городецкий оказался в последней десятке, показав худшие результаты в Сибири. На фоне массовых акций протеста против резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ позиции Владимира Городецкого выглядят еще более шаткими.  

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