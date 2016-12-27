Валерий Ильенко переизбрали главой новосибирских единороссов

Делегаты конференции регионального отделения (РО) «Единой России» в Новосибирской области проголосовали за кандидатуру Валерия Ильенко на должность секретаря РО. За него было отдано 148 голосов, всего было роздано 168 бюллетеней.

За конкурента господина Ильенко — депутата заксобрания Алексея Александрова было отдано 18 голосов.

Согласно измененному в 2012 году уставу партии, кандидатуры секретарей реготделений должны быть альтернативными (ранее действовала норма не более двух сроков). При этом предпочтительная для местного политсовета кандидатура должна быть согласована с федеральным руководством партии.

Валерий Ильенко был назначен и.о. секретаря новосибирского РО в мае 2014 года после ухода в отставку Александра Морозова, который возглавлял РО с 2011 года. Летом того же года господин Ильенко был утверждён секретарем регионального отделения партии.