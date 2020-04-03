Режим нерабочих дней в РФ сократят в случае снижения угрозы распространения коронавируса – Кремль

Режим нерабочих дней в России сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инвекции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим», — отметил представитель Кремля.

Накануне, 2 марта, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, нерабочие дни в РФ продлены до конца месяца, 30 апреля.

При этом глава государства не исключил, что, если обстановка с COVID-19 будет развиваться по позитивному сценарию, и ситуация будет улучшаться, количество нерабочих дней может быть сокращено.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 4,15 тыс. случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах.