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Режим нерабочих дней в РФ сократят в случае снижения угрозы распространения коронавируса – Кремль

Главная Новости БРИКС
Новосибирск
19:13 3 Апреля 2020
россия, вирус, режим
Автор: Sibnovosti.ru
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Режим нерабочих дней в России сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инвекции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим», — отметил представитель Кремля.

Накануне, 2 марта, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, нерабочие дни в РФ продлены до конца месяца, 30 апреля.

При этом глава государства не исключил, что, если обстановка с COVID-19 будет развиваться по позитивному сценарию, и ситуация будет улучшаться, количество нерабочих дней может быть сокращено.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 4,15 тыс. случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах.

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