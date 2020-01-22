Сергей Катырин: «Потенциал экономического сотрудничества в рамках БРИКС будет реализовываться по восходящей»

В интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа президент Торгово-промышленной палаты России, глава российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин отметил, что пока уровень торгово-экономического сотрудничества в рамках объединения не соответствует уровню политического диалога.

«В объединении БРИКС уровень торгово-экономического сотрудничества пока не сравнялся с уровнем политического диалога. В этом нет ничего странного. Поясню. Понятно, что и в политике, и в экономике страны, решившие объединиться в организацию, прежде всего, согласуют сам вектор движения. Но если в политике этого может быть достаточно, поскольку в объединения вступают страны, имеющие, несмотря на все различия между собой, в чем-то сходные принципиальные установки на мировой арене, то в экономике, чтобы дальше сделать шаг вперед, надо решить десятки, а то и сотни привходящих вопросов. Заявить о поддержке взаимной торговле – несложно. Но вот согласовать и понять все таможенные правила партнеров и требования к бизнесу, разобраться в разных экономических моделях, в том, какие есть административные барьеры, как с ними справиться и каковы правила работы на рынке и т.д., и т.п. , наконец, даже учесть предпринимательский менталитет, что очень важно, чтобы сторонам было обоюдовыгодно работать, – это требует времени и еще раз времени.

Здесь важно взаимное желание стран договориться и совместно решать вопросы. Такое желание у стран БРИКС есть, следовательно, потенциал экономического сотрудничества будет реализовываться по восходящей. Курс на развитие взаимной торговли поддерживается неизменно», - заявил Сергей Катырин.

По словам президента Торгово-промышленной палаты России, об уровне взаимной торговли свидетельствуют цифры.

«Так, - сообщил он, - с 2001 по 2018 годы товарный экспорт каждой страны-члена БРИКС в адрес партнеров по организации вырос многократно. Например, российский экспорт – в 9,7 раза, что превысило в несколько раз показатель роста мирового экспорта. Почти треть бразильского товарооборота приходится на партнеров по БРИКС. Думается, можно смело считать такие показатели весьма обнадеживающими.

Важным институтом внутригруппового сотрудничества БРИКС стал Новый банк развития, который предоставляет кредиты на реализацию проектов стран БРИКС.

Следует отметить, что Правительство России одобрило проект соглашения с Новым банком развития (НБР) о размещении его Евразийского регионального центра в России. Проектом соглашения предусматривается, что Евразийский региональный центр будет сопровождать и поддерживать реализацию проектов НБР в области инфраструктуры и устойчивого развития, сотрудничать в рамках мандата НБР с национальными, государственными и частными структурами, оказывать техническое содействие в подготовке и реализации проектов НБР».

Сергей Катырин отмечает, что сегодня взаимодействие в рамках БРИКС идет в более чем 30-ти приоритетных сферах.

«Это энергетика, торговля, наука, финансы и банковское дело, высокие технологии, образование, здравоохранение, строительство, туризм. На сотнях ежегодных встреч на разных уровнях и на рабочих заседаниях обсуждаются все актуальные вопросы. Есть положительная динамика в области снятия визовых барьеров и упрощения взаимных визитов представителей деловых кругов – на эти вопросы бизнес-сообщество всегда обращало внимание своих правительств. Сильнее всего сегодня бюрократические и другие барьеры ощущаются в области сельского хозяйства, легкой и химической промышленности, в металлургии, деревообработке. Надо выработать лучшие практики регулирования и меры упрощения процедур торговли с привлечением представителей крупного и малого бизнеса. Работа не останавливается ни на день», - заявил Сергей Катырин в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

По материалам Международного пресс-центра МКР-Медиа