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Индийский астролог рассказал о будущем БРИКС

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Новосибирск
09:02 14 Августа 2019
брикс, прогноз
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Страны из «пятерки» БРИКС будут обогащать друг друга, уверен знаменитый индийский астролог Пандит Аджей Бхамби. Об этом сообщает TV BRICS.

«Страны из «пятерки» БРИКС будут обогащать друг друга. Иными словами, в ближайшем будущем все страны-участницы БРИКС станут самодостаточными. Я вижу, что сила перейдёт со стран Запада на сторону БРИКС. Грядут большие перемены! И это та правда, которую я могу вам раскрыть», - рассказал он.

Пандит Аджей Бхамби уверяет: предсказать будущее – возможно. Ведь в 90% случаев люди совершают повторяющиеся поступки.

«На нас воздействует Солнечная система. Всё, что происходит здесь, на Земле, связано с тем, как изменяется положение планет Солнечной системы. Зная это, люди научились предсказывать погоду, благоприятные условия для сельского хозяйства и многие другие вещи. И точно так же можно предсказать ваше или моё будущее и даже будущее стран!», - считает Пандит Аджей Бхамби.

Полностью материал о предсказаниях астролога смотрите на сайте TV BRICS.

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