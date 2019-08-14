Индийский астролог рассказал о будущем БРИКС

Страны из «пятерки» БРИКС будут обогащать друг друга, уверен знаменитый индийский астролог Пандит Аджей Бхамби. Об этом сообщает TV BRICS.

«Страны из «пятерки» БРИКС будут обогащать друг друга. Иными словами, в ближайшем будущем все страны-участницы БРИКС станут самодостаточными. Я вижу, что сила перейдёт со стран Запада на сторону БРИКС. Грядут большие перемены! И это та правда, которую я могу вам раскрыть», - рассказал он.

Пандит Аджей Бхамби уверяет: предсказать будущее – возможно. Ведь в 90% случаев люди совершают повторяющиеся поступки.

«На нас воздействует Солнечная система. Всё, что происходит здесь, на Земле, связано с тем, как изменяется положение планет Солнечной системы. Зная это, люди научились предсказывать погоду, благоприятные условия для сельского хозяйства и многие другие вещи. И точно так же можно предсказать ваше или моё будущее и даже будущее стран!», - считает Пандит Аджей Бхамби.

Полностью материал о предсказаниях астролога смотрите на сайте TV BRICS.