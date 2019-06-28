Путин предложил странам БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергорынка

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка и снижения волатильности цен на топливо. С таким заявлением он выступил на заседании лидеров стран БРИКС в японской Осаке в рамках саммита «Большой двадцатки».

«Также предлагаем обсудить, что можно было бы сделать в формате БРИКС для гармонизации энергорынка, снижения волатильности цен на топливные ресурсы», - цитирует Путина «РИА Новости».

«Это нужно для постепенного перехода к более устойчивым энергетическим системам, сбалансированного экономического роста», - добавил глава государства.

«Это нужно для постепенного перехода к более устойчивым энергетическим системам, сбалансированного экономического роста», - добавил глава государства.

Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин указал странам БРИКС на необходимость повышать свою конкурентоспособность и принимать все более активное участие в глобальном инновационном сотрудничестве.

«Необходимо повысить конкурентоспособность стран БРИКС, принимать более активное участие в глобальном инновационном сотрудничестве, совместно продвигать взаимовыгодные инициативы, формировать открытую, справедливую и недискриминационную среду, добиваться того, чтобы предприятия всех развивающихся стран и формирующихся рынков принимали активное участие в развитии научно-технических инноваций и получали от этого пользу», - сказал он.