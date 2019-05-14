Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/aleksandr-brechalov-udmurtiya-chast-globalnogo-mira/ рассказал об инвестиционных проектах Удмуртии, борьбе с бюрократией и о предстоящих саммитах ШОС и БРИКС, передает корр. www.sibnovosti.ru

Удмуртия занимает 2% в мире по производству беспилотников, и «это несомненный предмет гордости». «Гордиться есть чем, но не всегда наши проекты получают тот масштаб, которого они заслуживают», - сказал Александр Бречалов.

Говоря о развитии инвестиционных проектов, он отметил, что есть «достойные реализации проекты, связанные с атомной промышленностью, поскольку в Удмуртии локализовано одно из ведущих предприятий атомной промышленности – Чепецкий механический завод».

Также, по его мнению, «это проекты, которые реализуются с нашими военно-техническими предприятиями». Глава Удмуртии уверен, что указ президента, который стимулирует военные предприятия уходить в гражданку, будет стимулировать инвестиционную деятельность. «Сегодня такие проекты есть, они достаточно инвестиционно емкие», - сказал он.

Касаясь темы предстоящих саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, политик сказал: «Я думаю, Челябинская область и Челябинск, наверное, получат финансирование как принимающая сторона, я убежден. Второе – это внимание к проектам, которые реализуются не только в России, но и в Челябинской области. Я рад за Челябинскую область, что они принимают такое значимое событие как саммиты ШОС и БРИКС». При этом он отметил, что Удмуртий пока не готова к проведение саммитов такого уровня. «Для нас - это амбициозный ориентир», - подчеркнул он.

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Фото udm-info.ru