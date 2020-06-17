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После взрыва на новосибирском полигоне возбудили уголовное дело

Главная Происшествия
Новосибирск
15:28 17 Июня 2020
взрыв, уголовное, военнослужащий
Автор: Sibnovosti.ru
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Взрыв на военном полигоне в Новосибирской области привел к возбуждению уголовного дела. Оно расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как уточнили в главном военном следственном управлении СКР, дело возбуждено в отношении должностных лиц войсковой части №55433. Сам инцидент произошел на площадке воздушно-десантного комплекса, расположенного в селе Ярково. Как писали Sibnovosti.ru, взрыв прогремел вечером 15 июня.

«В ходе выполнения военнослужащими работ по установке ограждения из гильз 122-мм артиллерийских снарядов, произошел подрыв. В результате пять военнослужащих получили различные телесные повреждения, повлекшие в том числе причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что четверо военнослужащих получили травмы конечностей.

Фото: pixabay.com

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