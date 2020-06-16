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Артиллерийский заряд взорвался на новосибирском полигоне

Главная Происшествия
Новосибирск
13:25 16 Июня 2020
взрыв, ранение, военнослужащий
Автор: Sibnovosti.ru
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На военном полигоне в Новосибирской области взорвался артиллерийский заряд. Причиной инцидента в пресс-службе Центрального военного округа минобороны РФ назвали грубое нарушение техники безопасности.

«По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей», - сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, их жизням ничего не угрожает. Отмечается также, что комиссия военного округа вместе с правоохранительными органами начала расследование по факту происшествия.

Фото: pixabay.com

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