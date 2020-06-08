Сгорела кровля новосибирского склада промтоваров

В Новосибирске удалось потушить пожар на складе товаров легкой промышленности. Сообщение о нем поступило сегодня в 10:38.

Склад расположен в Октябрьском районе. Прибывшие на место пожарные увидели, что горит кровля здания и есть угроза распространения огня на соседний склад.

«В первую очередь специалисты МЧС России определили два боевых участка, тушение организовали одновременно из шести стволов, а также проложили две магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 300 м», - рассказали о борьбе с огнем в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В тушении пожара приняло участие в общей сложности 44 человека и 14 единиц техники. Кровля склада пострадала на площади 400 кв. м.

Причина возгорания пока неизвестна.

Это уже второй крупный пожар на новосибирских складах в июне этого года. Первый произошел на ул. Гипсовой в начале месяца. Он охватил 1,1 тыс. кв. м.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области