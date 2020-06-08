8 июня
Новосибирск
погода +23 °C
68.63
 
€ 77.97
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Сгорела кровля новосибирского склада промтоваров

Главная Происшествия
Новосибирск
16:10 8 Июня 2020
пожар, мчс, склад
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске удалось потушить пожар на складе товаров легкой промышленности. Сообщение о нем поступило сегодня в 10:38.

Склад расположен в Октябрьском районе. Прибывшие на место пожарные увидели, что горит кровля здания и есть угроза распространения огня на соседний склад.

«В первую очередь специалисты МЧС России определили два боевых участка, тушение организовали одновременно из шести стволов, а также проложили две магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов на расстоянии 300 м», - рассказали о борьбе с огнем в главном управлении МЧС по Новосибирской области.

В тушении пожара приняло участие в общей сложности 44 человека и 14 единиц техники. Кровля склада пострадала на площади 400 кв. м.

Причина возгорания пока неизвестна.

Это уже второй крупный пожар на новосибирских складах в июне этого года. Первый произошел на ул. Гипсовой в начале месяца. Он охватил 1,1 тыс. кв. м.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Уголовное дело возбуждено после гибели новосибирца из-за падения дерева

Уголовное дело возбуждено после гибели новосибирца из-за падения дерева

3 Июня 2020 г.
Сотрудники СКР завершили доследственную проверку
Новости Новосибирска: Пожар на новосибирском складе охватил 1,1 тыс. кв. метров

Пожар на новосибирском складе охватил 1,1 тыс. кв. метров

1 Июня 2020 г.
Локализовать его удалось примерно за час
Новости Новосибирска: Два человека пострадало от обрушения на молзаводе в Новосибирской области

Два человека пострадало от обрушения на молзаводе в Новосибирской области

28 Мая 2020 г.
В цехе произошла разгерметизация парового котла
Новости Новосибирска: В Новосибирске из-за урагана погиб мужчина и получил травмы ребенок

В Новосибирске из-за урагана погиб мужчина и получил травмы ребенок

27 Мая 2020 г.
По этим фактам проводятся доследственные проверки
Новости Новосибирска: Новосибирские следователи занялись проверкой сообщений об уличных вечеринках

Новосибирские следователи занялись проверкой сообщений об уличных вечеринках

25 Мая 2020 г.
СМИ сообщили о гуляньях в центре города и Кировском районе
Новости Новосибирска: За сутки в России потушено 34 лесных пожара

За сутки в России потушено 34 лесных пожара

20 Мая 2020 г.
В России сохраняются 32 лесных пожара на площади 5318 гектаров.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Сибири вновь отмечена миграционная убыль населения

В Сибири вновь отмечена миграционная убыль населения

4 Июня 2020 г.
Округ потерял из-за нее 3,8 тыс. человек за квартал
Новости Новосибирска: В Новосибирской области скончалось уже 40 пациентов с COVID-19

В Новосибирской области скончалось уже 40 пациентов с COVID-19

6 Июня 2020 г.
В регионе началось тестирования медицинских работников на антитела к коронавирусу
Новости Новосибирска: В Центральном парке Новосибирска демонтируют аттракционы

В Центральном парке Новосибирска демонтируют аттракционы

3 Июня 2020 г.
Вместо них установят уникальный для города аттракцион
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19