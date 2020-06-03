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Уголовное дело возбуждено после гибели новосибирца из-за падения дерева

Главная Происшествия
Новосибирск
08:46 3 Июня 2020
шторм, скр, гибель
Автор: Sibnovosti.ru
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Доследственная проверка, проведенная по факту гибели новосибирца из-за падения дерева, привела к возбуждению уголовного дела. Оно расследуется по факту халатности должностных лиц администрации Ленинского района Новосибирска, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

О результатах проверки сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. Как писали Sibnovosti.ru, она была проведена после шторма, ударившего по Новосибирску 26 мая 2020 года.

«В дневное время на 58-летнего мужчину, проходившего между домами по ул. 2-я Портовая … упало дерево. В тот же день, вечером, от полученной травмы головы мужчина скончался у себя в квартире», - говорится об инциденте на сайте ведомства.

Согласно выводам следствия, трагедия стала возможной из-за того, что должностные лица райадминистрации не выполнили необходимые мероприятия по обследованию и содержанию зеленых насаждений.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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