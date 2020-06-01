Пожар на новосибирском складе охватил 1,1 тыс. кв. метров

Сотрудники МЧС тушат пожар в здании склада на ул. Гипсовой в Новосибирске. Его площадь составила 1,1 тыс. кв. м.

В ликвидации пожара задействованы 51 человек и 14 единиц техники, в том числе высотная техника, Локализовать пожар удалось менее, чем за час.

По предварительной информации главного управления МЧС по Новосибирской области, на складе хранились автомобильные шины и деревянные изделия. Поэтому на место был направлена химико-радиометрическая лаборатория для замер атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых значений она не выявила.

Пострадавших в результате пожара нет.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области