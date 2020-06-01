1 июня
Новосибирск
погода +20 °C
69.71
 
€ 77.64
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Пожар на новосибирском складе охватил 1,1 тыс. кв. метров

Главная Происшествия
Новосибирск
17:18 1 Июня 2020
пожар, склад, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудники МЧС тушат пожар в здании склада на ул. Гипсовой в Новосибирске. Его площадь составила 1,1 тыс. кв. м.

В ликвидации пожара задействованы 51 человек и 14 единиц техники, в том числе высотная техника, Локализовать пожар удалось менее, чем за час.

По предварительной информации главного управления МЧС по Новосибирской области, на складе хранились автомобильные шины и деревянные изделия. Поэтому на место был направлена химико-радиометрическая лаборатория для замер атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых значений она не выявила.

Пострадавших в результате пожара нет.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Два человека пострадало от обрушения на молзаводе в Новосибирской области

Два человека пострадало от обрушения на молзаводе в Новосибирской области

28 Мая 2020 г.
В цехе произошла разгерметизация парового котла
Новости Новосибирска: В Новосибирске из-за урагана погиб мужчина и получил травмы ребенок

В Новосибирске из-за урагана погиб мужчина и получил травмы ребенок

27 Мая 2020 г.
По этим фактам проводятся доследственные проверки
Новости Новосибирска: Новосибирские следователи занялись проверкой сообщений об уличных вечеринках

Новосибирские следователи занялись проверкой сообщений об уличных вечеринках

25 Мая 2020 г.
СМИ сообщили о гуляньях в центре города и Кировском районе
Новости Новосибирска: За сутки в России потушено 34 лесных пожара

За сутки в России потушено 34 лесных пожара

20 Мая 2020 г.
В России сохраняются 32 лесных пожара на площади 5318 гектаров.
Новости Новосибирска: МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Новосибирской области

МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Новосибирской области

19 Мая 2020 г.
Сухая и жаркая погода сохранится до 21 мая включительно
Новости Новосибирска: Погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов

Погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов

7 Мая 2020 г.
Основу группы составляют угольные активы в Новосибирской и Кемеровской областях
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Прогресс» построит дом в Новосибирске на условиях масштабного инвестпроекта

«Прогресс» построит дом в Новосибирске на условиях масштабного инвестпроекта

27 Мая 2020 г.
Компания передаст 373 кв. метра обманутым дольщикам и вложится в два долгостроя
Новости Новосибирска: Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

29 Мая 2020 г.
CR929 – совместный проект COMAC и «Объединенной авиастроительной корпорации»
Новости Новосибирска: Количество заболевших COVID-19 новосибирцев за сутки подходит к 100

Количество заболевших COVID-19 новосибирцев за сутки подходит к 100

27 Мая 2020 г.
Областной оперативный штаб обновил данные об эпидемиологической обстановке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19