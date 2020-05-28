Два человека пострадало от обрушения на молзаводе в Новосибирской области

На молочном заводе в Маслянинском районе Новосибирской области произошла разгерметизации парового котла. В результате инцидента пострадало два человека.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, причиной ЧП стало «нарушение технологического процесса». Из-за хлопка обрушилась часть кирпичной стены и кровля здания.

«… Пострадали два человека: один из них получил травмы различного характера, другой ожоги. В настоящее время мужчины госпитализированы в центральную районную больницу», - уточнили в ведомстве.

По данному факту правоохранительные органы проведут проверку.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области