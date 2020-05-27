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В Новосибирске из-за урагана погиб мужчина и получил травмы ребенок

Главная Происшествия
Новосибирск
17:49 27 Мая 2020
ветер, погиб, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске от удара упавшей ветки тополя погиб 59-летний мужчина. В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о проведении в связи с этим доследственной проверки.

Мужчина стал жертвой штормового ветра, обрушившегося вчера на несколько сибирских регионов. Он находился возле дома на ул. 2-й Портовой. На этом перечень инцидентов в Новосибирске, причиной которого стала стихия, не исчерпан. На ул. Ударной также ветки тополя нанесли травмы 11-летнему мальчику.

«В ходе проверок устанавливаются причины и условия, которые способствовали указанным происшествиям, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», - говорится в сообщении следственного управления.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, 26 мая в Новосибирске произошло 89 происшествий, вызванных ураганом. Помимо деревьев шторм повалил четыре столба электропередач и светофор, снес три остановочных павильона.

В главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщает о четырех пострадавших в областном центре. Сотрудникам ведомства, помимо прочего, пришлось спасать трех подростков, которые вышли на резиновой лодке в Новосибирское водохранилище. Кроме того, мужчину с двумя детьми эвакуировали с острова Медвежий.

Как писали Sibnovosti.ru, наибольший ущерб в Сибири ветер нанес селу Константиновка в Кемеровской области. Здесь под рухнувшей стеной и кровлей строящегося зернохранилища погибло два человека.

Удар стихии почувствовали также в Томске и Барнауле. О резком ухудшении погоды 27-29 мая предупредила сегодня жителей Горно-Алтайска городская администрация.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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