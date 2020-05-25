Новосибирские следователи занялись проверкой сообщений об уличных вечеринках

Следственное управление СКР по Новосибирской области заинтересовалось сообщениями СМИ о массовых танцевальных вечеринках в Новосибирске. Следственные органы организовали уголовно-процессуальную проверку.

По данным ведомства, такие вечеринки прошли на площади Ленина в самом центре города, а также в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг». В последней, по данным СМИ, приняло участие более 300 человек. Подобные действия могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции», - говорится в сообщении пресс-службы областного следственного управления СКР.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области