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Новосибирские следователи занялись проверкой сообщений об уличных вечеринках

Главная Происшествия
Новосибирск
09:32 25 Мая 2020
скр, проверка, вечеринки
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственное управление СКР по Новосибирской области заинтересовалось сообщениями СМИ о массовых танцевальных вечеринках в Новосибирске. Следственные органы организовали уголовно-процессуальную проверку.

По данным ведомства, такие вечеринки прошли на площади Ленина в самом центре города, а также в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг». В последней, по данным СМИ, приняло участие более 300 человек. Подобные действия могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции», - говорится в сообщении пресс-службы областного следственного управления СКР.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины.  

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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