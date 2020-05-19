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МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Новосибирской области

Главная Происшествия
Новосибирск
17:08 19 Мая 2020
происшествия, чс, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность максимального пятого класса. Она вызвана погодными условиями. До 21 мая включительно в регионе сохранится сухая и жаркая погода, предупреждают в областном МЧС. Кроме того, ситуацию может усугубить ветер. Ожидаются порывы до 17 м/с, температура поднимется местами до 33 градусов.

Самый высокий класс пожарной опасности объявлен на территориях Барабинского, Здвинского, Карасукского, Купинского, Сузунского, Татарского, Чановского и Чистоозерного районов. На остальных территориях сохраняется четвертый класс пожароопасности.

Новосибирцев призывают воздержаться от разведения костров и не проводить пожароопасные работы на открытом воздухе.

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