МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Новосибирской области

В Новосибирской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность максимального пятого класса. Она вызвана погодными условиями. До 21 мая включительно в регионе сохранится сухая и жаркая погода, предупреждают в областном МЧС. Кроме того, ситуацию может усугубить ветер. Ожидаются порывы до 17 м/с, температура поднимется местами до 33 градусов.

Самый высокий класс пожарной опасности объявлен на территориях Барабинского, Здвинского, Карасукского, Купинского, Сузунского, Татарского, Чановского и Чистоозерного районов. На остальных территориях сохраняется четвертый класс пожароопасности.

Новосибирцев призывают воздержаться от разведения костров и не проводить пожароопасные работы на открытом воздухе.