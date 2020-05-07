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Погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов

Главная Происшествия
Новосибирск
09:21 7 Мая 2020
группа, уголь, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Подмосковье погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Некролог опубликован на сайте группы, основу которой составляют угледобывающие активы в Новосибирской и Кемеровской областях.

«Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком», - говорится в некрологе.

Один из крупнейших бизнесменов России покончил жизнь самоубийством в своем доме.

«По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Московской области, в котором, впрочем, фамилия погибшего не называется.

«Сибантрацит» - один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. По данным группы, с 2014 по 2018 год объем добычи ее предприятий вырос с 6 млн т до 24,1 млн т. Как писали Sibnovosti.ru, в 2019 году группа «Сибантрацит» приступила к подготовке строительства второй очереди Северомуйского тоннеля на БАМе.

Фото: сайт группы «Сибантрацит»

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