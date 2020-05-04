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В Новосибирской области стало больше смертей от COVID-2019

Главная Происшествия
Новосибирск
13:52 4 Мая 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Новосибирской области за сутки выявили еще 61 случая заражения коронавирусом - всего с начала пандемии инфицирован 681 человек. Такие данные предоставили в оперативном штабе. 

«4 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 61 человека. Два человека скончались: женщина (55 лет) и мужчина (61 год)», - говорится в сообщении.

Общее число смертей в регионе - 9. 150 человек полностью вылечили COVID-2019. В отделениях реанимации и интенсивной терапии сейчас находятся 36 пациентов, на ИВЛ - 12 человек.

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