В Новосибирской области стало больше смертей от COVID-2019

В Новосибирской области за сутки выявили еще 61 случая заражения коронавирусом - всего с начала пандемии инфицирован 681 человек. Такие данные предоставили в оперативном штабе.

«4 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 61 человека. Два человека скончались: женщина (55 лет) и мужчина (61 год)», - говорится в сообщении.

Общее число смертей в регионе - 9. 150 человек полностью вылечили COVID-2019. В отделениях реанимации и интенсивной терапии сейчас находятся 36 пациентов, на ИВЛ - 12 человек.