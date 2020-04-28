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Число заболевших коронавирусом новосибирцев превысило 400

Главная Происшествия
Новосибирск
13:47 28 Апреля 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области 60 новых случаев заражения COVID-19. Это самый большой прирост числа новых пациентов в регионе за сутки.

По данным областного оперативного штаба, общее число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией достигло 407. К настоящему времени четыре пациента скончалось, 53 выздоровело.

«В отделениях реанимации находятся 34 человека, в том числе восемь человек – на ИВЛ» - добавили в оперативном штабе.

Вчера новосибирский губернатор Андрей Травников внес очередные изменения в свое мартовское постановление о мерах борьбы с коронавирусом. Согласно документу, теперь обязательно ношение масок в общественных местах. В том числе, в магазинах, общественном транспорте и на его остановках, при посещении органов власти разного уровня и т. д.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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