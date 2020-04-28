У 52 медиков в Новосибирской области подтвердился COVID-19

Сотрудники медицинских организаций в Новосибирской области массово проходят тестирование на COVID-19. Анализы сдали около 4 тысячи врачей и медперсонал, у 52 человек обнаружен вирус. У 28 человек заболевание протекает бессимптомно.

Единичные случаи заражения COVID-19 выявлены среди сотрудников станции скорой медицинской помощи, больницы №11, больницы №25, горбольницы №1, областной больницы, Черепановской ЦРБ, ЦКБ Академгородка, поликлиник №2, №21, №22, №19.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе протестировано уже 3894 сотрудника медицинских организаций. В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений», - сообщили в правительстве Новосибирской области.

Добавим, что с начала пандемии в Новосибирской области было выполнено 25 тысяч тестов на COVID-19.