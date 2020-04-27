На мусорном полигоне в новосибирском городе скончалось шесть человек

Шесть человек скончалось от отравления в новосибирском городе Черепаново. Следственные органы регионального управления СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел вечером 21 апреля. По данным следствия, семеро мужчин, которые работали по сортировке мусора и проживали на территории полигона твердых бытовых отходов, нашли пятилитровую пластиковую емкость с жидкостью и выпили ее.

«Шесть мужчин … скончались, а один находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей», - уточнили в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, самые тяжелые последствия от отравления имели место в Иркутской области в 2016 году. Тогда после употребления средства для принятия ванн «Боярышник» скончалось 54 человека.

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