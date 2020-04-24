В РФ ликвидировано более 200 лесных пожаров за сутки

В России за прошедшие сутки было ликвидировано более 200 лесных пожаров на площади 16 тыс га, сообщили в Авиалесохране.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23 апреля, в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади 16 000 га», - говорится в сообщении.

Накануне в лесах Забайкальского края введен режим ЧС из-за пожаров.

В Новосибирской области удалось стабилизировать ситуацию с пожарами, где прошедшие сутки сгорели 72 строения в садовых обществах, сообщили в ГУМЧС по региону.

В Кемеровской области подсчитывают ущерб от нескольких крупных пожаров и принимают меры для поддержки пострадавших. Причиной пожаров стало выжигания травы при штормовом ветре.