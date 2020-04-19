Третий пациент с коронавирусом умер в Новосибирске

19 апреля коронавирус подтвердился у 22 жителей Новосибирской области - это 20 взрослых и два ребенка.

«За пределы региона выезжал только один человек – он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», - рассказали в оперштабе.

Стало известно и о третьем погибшем пациенте с коронавирусом. Мужчине было 49 лет. До госпитализации в больнице он неделю лечился дома - его доставили в стационар с пневмонией.