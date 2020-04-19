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Третий пациент с коронавирусом умер в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
16:44 19 Апреля 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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19 апреля коронавирус подтвердился у 22 жителей Новосибирской области - это 20 взрослых и два ребенка. 

«За пределы региона выезжал только один человек – он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», - рассказали в оперштабе. 

Стало известно и о третьем погибшем пациенте с коронавирусом. Мужчине было 49 лет. До госпитализации в больнице он неделю лечился дома - его доставили в стационар с пневмонией. 

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