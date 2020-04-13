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На Новосибирском водохранилище удалось спасти двух рыбаков

Главная Происшествия
Новосибирск
15:29 13 Апреля 2020
лед, мчс, рыбаки
Автор: Sibnovosti.ru
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На Новосибирском водохранилище удалось спасти двух рыбаков. Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, сообщил корреспондент Sibnovosti.ru.

Снегоход с двумя рыбаками провалился под лед в районе острова Умовский.

«Одному из них удалось выскочить со снегохода и закрепиться на льду, второй мужчина провалился в холодную воду, где провел более 20 минут, зацепившись буром за кромку льда. Место происшествия имело глубину около 5 м», - говорится о происшествии на сайте главного управления МЧС по Новосибирской области.

В спасательной операции участвовало трое сотрудников МЧС на аэролодке «Пиранья». Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда Алексей Молчанов, Максим Моленко и Василий Насенко будут представлены к наград, отметили в областном главке ведомства.

За последние девять лет при подобных обстоятельствах в Новосибирской области погибло 22 человека.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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