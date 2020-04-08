Директору новосибирского института облегчили меру пресечения

Директора Института горного дела СО РАН Андрею Кондратенко отпустили под домашний арест. Меру пресечения изменил Новосибирский областной суд, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Изменена мера пресечения на домашний арест», - сказали ТАСС в суде.

Как уточняет информагентство, 18 марта 2020 года Заельцовский райсуд Новосибирска продлил на два месяца арест Андрея Кондратенко, но защита обжаловала это решение.

Как писали Sibnovosti.ru, директора Института горного дела задержали в феврале этого года. Его обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году Андрей Кондратенко инициировал закупку измерительной системы за 700 тыс. руб. на средства научного гранта по завышенной цене. При этом сама система была приобретена за 288 тыс. руб.

По данным ТАСС, сотрудники института написали открытое письмо министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову в защиту своего руководителя. По мнению авторов документа, уголовное дело в отношении Андрея Кондратенко может быть связано с конфликтом вокруг помещений института.

Фото: сайт Института горного дела СО РАН