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Деревообрабатывающий цех тушат в Новосибирске

Главная Происшествия
Новосибирск
16:21 4 Апреля 2020
пожар, мчс, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске сгорел деревообрабатывающий цех. Предприятие располагалось в одноэтажном здании в Ленинском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сигнал о пожаре в главном управлении МЧС по Новосибирской области получили в 11:53. У здания обрушилась кровля, но пять человек, находящихся в нем, успели выбраться.

«Несмотря на большую территорию предприятия и сопутствующих трудностей, пожарным потребовалось около получаса (в 12:31), чтобы ликвидировать открытое горение», - сообщили в главном управлении.

Площадь пожара составила 600 кв. м. Причины его возникновения пока не установлены.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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