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Экс-главу района Новосибирской области подозревают в превышении полномочий

Главная Происшествия
Новосибирск
09:48 1 Апреля 2020
уголовное, глава, район
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области еще один бывший руководитель территории стал фигурантом уголовного дела. В превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) подозревают экс-главу Колыванского района региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

К возбуждению уголовного дела привели результаты прокурорской проверки.

«… Установлено, что глава района незаконно, без проведения торгов передал коммерческой организации по договорам аренды 45 земельных участков в границах поселка Колывань, общей площадью более 8 га», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Новосибирской области.

По данным надзорного ведомства, прокурор Колыванского района в порядке ст. 44 УПК РФ в интересах государства предъявил иск на сумму более 20 млн руб.

Фамилия экс-главы района в пресс-релизе областной прокуратуры не указывается. По данным сайта «Тайга.инфо», речь идет о Викторе Аверине, ушедшем в отставку в начале 2018 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в марте этого года фигурантом уголовного дела стал бывший мэр города Оби Александр Мозжерин. Это дело также возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

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