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Погиб новосибирский тележурналист Антон Лучанский

Главная Происшествия
Новосибирск
12:39 31 Марта 2020
дтп, журналисты, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске в возрасте 45 лет погиб известный тележурналист Антон Лучанский. Он стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Трагедия произошла поздно вечером 30 марта на ул. Богдана Хмельницкого. Mercedes сбил журналиста, когда тот выходил из трамвая.

«Пострадавшего госпитализировали в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь нашего коллеги», - говорится в сообщении на сайте ГТРК «Новосибирск».

Антон Лучанский пришел в компанию в 90-е годы. Работал телеведущим, редактором и журналистом «Вести Новосибирск».

«Фильмы и сюжеты Антона неоднократно побеждали на различных всероссийских и международных творческих конкурсах. Его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом российской национальной телевизионной премии ТЭФИ в 2019 году», - отметили в телекомпании.

Фото: сайт ГТРК «Новосибирск»

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