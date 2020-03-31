Погиб новосибирский тележурналист Антон Лучанский

В Новосибирске в возрасте 45 лет погиб известный тележурналист Антон Лучанский. Он стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Трагедия произошла поздно вечером 30 марта на ул. Богдана Хмельницкого. Mercedes сбил журналиста, когда тот выходил из трамвая.

«Пострадавшего госпитализировали в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь нашего коллеги», - говорится в сообщении на сайте ГТРК «Новосибирск».

Антон Лучанский пришел в компанию в 90-е годы. Работал телеведущим, редактором и журналистом «Вести Новосибирск».

«Фильмы и сюжеты Антона неоднократно побеждали на различных всероссийских и международных творческих конкурсах. Его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом российской национальной телевизионной премии ТЭФИ в 2019 году», - отметили в телекомпании.

Фото: сайт ГТРК «Новосибирск»