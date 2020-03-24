В отношении экс-мэра новосибирского города Оби возбуждено уголовное дело

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Оби. Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ч. 2 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки.

«Глава города незаконно отменил постановления о признании аварийными и подлежащими сносу 30 многоквартирных домов. В результате нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на переселение из ветхого и аварийного жилья. По иску прокурора города указанные действия главы муниципального образования признаны судом незаконными. Материалы проверки направлены с постановлением в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего главы города возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Фамилию экс-мэра надзорное ведомство не называет. По данным ТАСС, речь идет об Александре Мозжерине. В конце февраля этого года он покинул свой пост в связи с прекращением срока полномочий.

Александр Мозжерин был избран мэром города Оби, в черте которого находится новосибирский аэропорт Толмачёво, в 2015 году. Один из проспектов в городе носит имя его отца - гендиректора аэропорта Александра Мозжерина, скончавшегося в 2001 году.

Фото: сайт новосибирского регионального отделения «Единой России»