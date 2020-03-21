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В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заражения COVID-2019

Главная Происшествия
Новосибирск
13:54 21 Марта 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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 В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. Об этом 21 марта сообщил региональный Минздрав. 

Все случаи - «завозные». Зараженные недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии. 

«На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 918 жителей региона. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1088 человек», - говорится в сообщении. 

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 67 пациентов с признаками ОРВИ, все они вернулись из-за рубежа. У 35 – тесты отрицательные, у 32 человек результаты еще не готовы.  

«В детской больнице №3 находятся шесть детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных стран. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии», - пояснили в ведомстве. 

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