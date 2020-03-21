В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заражения COVID-2019

В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. Об этом 21 марта сообщил региональный Минздрав.
Все случаи - «завозные». Зараженные недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.
«На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 918 жителей региона. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет признаков ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1088 человек», - говорится в сообщении.
В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 67 пациентов с признаками ОРВИ, все они вернулись из-за рубежа. У 35 – тесты отрицательные, у 32 человек результаты еще не готовы.
«В детской больнице №3 находятся шесть детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных стран. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии», - пояснили в ведомстве.