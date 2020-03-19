Срок и штраф получил бывший начальник новосибирской колонии

В Новосибирске вынесен обвинительный приговор Артему Евсеенко, возглавлявшему ИК-2. О решении Кировского райсуда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Артем Евсеенко признан виновным по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он получил два года колонии общего режима и штраф в 25 тыс. руб.

«Суд установил, что к Евсеенко обратился мужчина с просьбой помочь улучшить условия содержания, а затем и выпустить условно-досрочно осужденного, отбывающего наказание в другой колонии. Евсеенко потребовал за помощь 2,3 млн руб., при получении муляжа первой части суммы … он был задержан», - сообщает об обстоятельствах дела «Интерфакс-Сибирь».

По данным информагентства, подсудимый признал свою вину в полном объеме и от дачи показаний отказался. В ходе расследования дела и судебного процесса Артем Евсеенко находился под подпиской о невыезде. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

В сообщении пресс-службы райсуда говорится, что в момент совершения преступления Артем Евсеенко являлся начальником ИК-2. На сайте колонии указывается, что в настоящее время учреждение возглавляет Дмитрий Ткачук.

Фото: pixabay.com