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Бывший новосибирский губернатор отсудил компенсацию за уголовное преследование

Главная Происшествия
Новосибирск
17:25 17 Марта 2020
губернатор, суд, компенсация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил у минфина РФ 300 тыс. руб. Соответствующее решение принял Октябрьский райсуд Новосибирска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Исковые требования Юрченко удовлетворены частично, принято решение взыскать 300 тыс. руб.», - сообщили ТАСС в суде.

В конце января этого года Василий Юрченко подал в суд иск к минфину РФ, требуя компенсации за незаконное уголовное преследование.

Напомним, что Василий Юрченко работал губернатором Новосибирской области в 2010- 2014 годы. Затем президент РФ отправил его в отставку «в связи с утратой доверия», а вскоре следователи СКР возбудили в отношении него уголовное дело о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор) и о превышении полномочий. Как писали Sibnovosti.ru, в октябре 2017 года Василий Юрченко был признан виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и приговорен к трем годам условно с запретом занимать определенные должности на такой же срок.

По данным ТАСС, еще одно заявление экс-губернатор подал в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Изначально он заявлял сумму компенсации морального вреда в размере 3,3 млн руб., а также просит возместить расходы на адвокатов в размере 4,2 млн руб.

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