Падающий с новосибирских крыш снег травмирует детей и взрослых

Оттепель в Новосибирской области вызвала сход снега и льда с крыш. В результате травмы получило несколько человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Пострадали три человека, в том числе двое детей», - сказал сегодня на оперативном совещании в правительстве региона заместитель начальника главного управления МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев (цитата «Интерфакс-Сибирь»).

Все они были госпитализированы. Информагентство со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова уточнило, что инциденты с детьми произошли 15 марта.

В Сибири подобные случаи происходят регулярно. В поселке Октябрьском Новосибирской области в начале февраля этого года погиб от упавшей на него кучи снега 84-летний пенсионер. На прошлой неделе в Иркутской области было возбуждено уголовное дело после того, как семилетняя девочка получила серьезную травму от упавшей с крыши сосульки.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области