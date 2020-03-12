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Вынесен приговор по делу о нападении на новосибирскую спортсменку

Главная Происшествия
Новосибирск
19:30 12 Марта 2020
суд, спортсменка, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил к четырем с половиной годам исправительной колонии строгого режима Ярослава Фокина. Он был признан виновным по уголовном делу, пострадавшей по которому проходит его бывшая супруга – известная бегунья Елена Рухляда, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, об исчезновении спортсменки стало известно в июне 2019 года. По данным прокуратуры региона, тогда Ярослав Фокин ворвался в жилище к женщине и ударил находившегося с ней рядом мужчину. Затем он поместил бывшую супругу в сумку и увез на машине. Женщину злоумышленник удерживал в СНТ «Бурводовец-2», пока их не нашли полицейские.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 139 (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия и с угрозой его применения), п. «г» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 4 ст. 166 (угон автомобиля с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью) … Фокин освобожден от уголовной ответственности за похищение потерпевшей (ранее вменялось) по основанию, предусмотренному в примечании к ст. 126 (в связи с добровольным освобождением потерпевшей). В этой связи его действия суд переквалифицировал на ч. 1 ст. 119», - отмечается на сайте прокуратуры.

Уголовное рассматривалось в закрытом судебном заседании. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: страница Елены Рухляды в соцсети «ВКонтакте»

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