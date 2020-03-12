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Экс-сотрудник мэрии Новосибирска задержан по подозрению во взяточничестве

Главная Происшествия
Новосибирск
16:21 12 Марта 2020
взятка, скр, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера в Новосибирске был задержан бывший начальник управления нормативно-правовой работы мэрии. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дело возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области. Он использовал материалы, собранные региональным управлением ФСБ.

По данным правоохранительных органов, эпизод имел место весной 2019 года. Якобы директор коммерческой организации предложил начальнику управления за взятку в размере 100 тыс. руб. «решить вопрос об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по ул. Сурикова».

В сообщении следственного управления говорится, что чиновник подготовил необходимые документы и согласовал проекты соответствующих постановлений. Постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по ул. Сурикова» были вынесены в мае 2019 года, а чиновник получил обещанное вознаграждение.  

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

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