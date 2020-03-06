6 марта
Новосибирск
погода -13 °C
66.19
 
€ 73.68
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области депутата поймали на краже ценных камней на 5 млн рублей

Главная Происшествия
Новосибирск
11:18 6 Марта 2020
происшествия, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

На депутата одного из районных органов местного самоуправления Новосибирской области завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Его подозревают в краже драгоценных камней на 5 млн рублей, рассказали в пресс-службе Западно-сибирской прокуратуры. Кристаллы принадлежали одной из компаний в регионе. 

Установлено, что депутат в 2019 году сделал поддельную доверенность на получение камней из камеры хранения таможенного поста в аэропорту Толмачево. На основании подложного документа он забрал кристаллы. 

«Действиями обвиняемого коммерческой организации причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей», - говорится в сообщении. 

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирца поймали на продаже вакцины от рака

Новосибирца поймали на продаже вакцины от рака

5 Марта 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Новосибирска: Жителя Новосибирска осудят за резонансное убийство в центре города

Жителя Новосибирска осудят за резонансное убийство в центре города

4 Марта 2020 г.
Он выстрелил в оппонента шесть раз
Новости Новосибирска: Самолет, выполняющий рейс Новосибирск – Москва, совершит экстренную посадку из-за «заминирования»

Самолет, выполняющий рейс Новосибирск – Москва, совершит экстренную посадку из-за «заминирования»

3 Марта 2020 г.
Самолет, выполняющий рейс Новосибирск - Москва совершит экстренную посадку Перми из-за сообщения о «бомбе».
Новости Новосибирска: В Улан-Удэ приостановлены занятия во всех школах

В Улан-Удэ приостановлены занятия во всех школах

26 Февраля 2020 г.
Дети эвакуированы согласно инструкции.
Новости Новосибирска: В Новосибирске наркокурьер может получить пожизненный срок

В Новосибирске наркокурьер может получить пожизненный срок

26 Февраля 2020 г.
Дело направлено в суд
Новости Новосибирска: На станции Новосибирск-Главный снова нашли основание для возбуждение дела о взятках

На станции Новосибирск-Главный снова нашли основание для возбуждение дела о взятках

21 Февраля 2020 г.
Фигурантом нового уголовного дела стал маневровый диспетчер
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Исследование: наименее всего заражению коронавируса подвержены дети и подростки

Исследование: наименее всего заражению коронавируса подвержены дети и подростки

4 Марта 2020 г.
Согласно последним данным, жертвами коронавируса в мире стали 3,2 тыс человек, заразились более 93 тыс человек.
Новости Новосибирска: Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных городах

Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных городах

2 Марта 2020 г.
Оформить льготную ипотеку граждане смогут в 1687 населенный пунктах.
Новости Новосибирска: Из России запретили вывозить ряд медицинских изделий

Из России запретили вывозить ряд медицинских изделий

4 Марта 2020 г.
Данное решение принято не допустить дефицита перечисленных товаров на фоне распространения коронавируса.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19