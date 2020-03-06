В Новосибирской области депутата поймали на краже ценных камней на 5 млн рублей

На депутата одного из районных органов местного самоуправления Новосибирской области завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Его подозревают в краже драгоценных камней на 5 млн рублей, рассказали в пресс-службе Западно-сибирской прокуратуры. Кристаллы принадлежали одной из компаний в регионе.

Установлено, что депутат в 2019 году сделал поддельную доверенность на получение камней из камеры хранения таможенного поста в аэропорту Толмачево. На основании подложного документа он забрал кристаллы.

«Действиями обвиняемого коммерческой организации причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей», - говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.