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Новосибирца поймали на продаже вакцины от рака

Главная Происшествия
Новосибирск
13:58 5 Марта 2020
происшествия, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку местного жителя, который продавал вакцины от рака груди за 50 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество», рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

Правоохранители выяснили, что в Новосибирске от имени ликвидированной клиники распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы - стоимость вакцины 50 тысяч рублей. 

«В помещении по ул. Зорге были обнаружены и изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы, упаковки из-под лекарственного средства», - говорится в сообщении.  

По данному факту сейчас проводится проверка. 

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