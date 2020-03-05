Новосибирца поймали на продаже вакцины от рака

Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку местного жителя, который продавал вакцины от рака груди за 50 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество», рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Правоохранители выяснили, что в Новосибирске от имени ликвидированной клиники распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы - стоимость вакцины 50 тысяч рублей.

«В помещении по ул. Зорге были обнаружены и изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы, упаковки из-под лекарственного средства», - говорится в сообщении.

По данному факту сейчас проводится проверка.