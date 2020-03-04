33-летнего жителя Новосибирска осудят за резонансное убийство в центре города. Обвинительное заключение направлено в Центральный районный суд, рассказали в региональной прокуратуре.

По данным следствия, 25 июня прошлого года на ул. Гоголя мужчина шесть раз выстрелил в новосибирца из боевого стрелкового оружия. От полученных травм тот скончался в больнице. Причина конфликта - долг стрелка перед потерпевшим. Пистолет, из которого стрелял подозреваемый, был приобретен незаконно.

«После совершения убийства злоумышленник скрылся с места преступления и находился в розыске до тех пор, пока не был задержан правоохранительными органами», - напомнили в прокуратуре.

Максимальная санкция за совершение убийства предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы, за незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов – до 4 лет лишения свободы.