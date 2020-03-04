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Жителя Новосибирска осудят за резонансное убийство в центре города

Главная Происшествия
Новосибирск
11:58 4 Марта 2020
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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33-летнего жителя Новосибирска осудят за резонансное убийство в центре города. Обвинительное заключение направлено в Центральный районный суд, рассказали в региональной прокуратуре. 

По данным следствия, 25 июня прошлого года на ул. Гоголя мужчина шесть раз выстрелил в новосибирца из боевого стрелкового оружия. От полученных травм тот скончался в больнице. Причина конфликта - долг стрелка перед потерпевшим. Пистолет, из которого стрелял подозреваемый, был приобретен незаконно. 

«После совершения убийства злоумышленник скрылся с места преступления и находился в розыске до тех пор, пока не был задержан правоохранительными органами», - напомнили в прокуратуре. 

Максимальная санкция за совершение убийства предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы, за незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов – до 4 лет лишения свободы.

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