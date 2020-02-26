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В Новосибирске наркокурьер может получить пожизненный срок

Главная Происшествия
Новосибирск
09:54 26 Февраля 2020
наркотики, новосибирск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске наркокурьер может получить пожизненный срок. Следователи линейного отдела МВД России на станции Новосибирск предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере 22-летнему жителю областного центра.

Мужчина был задержан осенью прошлого года, когда оборудовал тайник. В день задержания он планировал сделать пять закладок со 180 разовыми дозами.

«Летом 2019 года подозреваемый устроился закладчиком в интернет-магазин по продаже наркотиков. В течение двух месяцев он развозил небольшие пакеты с разовыми дозами по Новосибирску, и на одном из объектов транспортной инфраструктуры попал в поле зрения оперативников транспортной полиции. В начале осени молодой человек решил прекратить преступную деятельность, однако координатор предложил ему заняться перевозкой крупных партий запрещенного вещества. Курьер согласился на более высокооплачиваемую работу и вскоре получил почти три килограмма «синтетики», - рассказали в ведомстве.

За незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере действующее законодательство предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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